شرطة أبوظبي تطلق مبادرة جودة الحياة في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق سفراء السعادة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مبادرة «جودة الحياة في بيئة العمل» ضمن الخطة السنوية لعام 2021 والتي تستهدف منتسبي القطاع وأسرهم من خلال عقد سلسلة من الورش والفعاليات في جوانب حياة الموظف.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بالإنابة أن المبادرة تأتي بهدف تعزيز السعادة والإيجابية والتخلص من كل السلبيات التي قد تعوق وتيرة العمل اليومي، ضمن خطط القطاع في إسعاد العاملين وترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة الوظيفية المعززة للصحة النفسية والجسدية والذهنية والروحية بما يسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإتاحة الفرص لهم لاكتشاف إمكاناتهم وتنميتها وزيادة إنتاجيتهم ورفع نسبة رضا المتعاملين وإسعادهم.

وأضاف: يتخذ فريق سفراء السعادة بالقطاع كل التدابير لتقديم الدعم النفسي للموظفين ومراجعة احتياجاتهم بإطلاق المبادرات التي تعزز الرفاه النفسي وجودة الحياة لمساعدة منتسبي القطاع وخصوصاً منتسبي الخط الأمامي للتعامل مع التحديات النفسية.

وكان فريق سفراء السعادة عقد ورشتين في السعادة والإيجابية عبر البرامج الافتراضية، الأولى بعنوان «النوايا الإيجابية» لعام 2021 قدمتها المدني باسمة الجنيبي من إدارة الخدمات الطبية، والثانية بعنوان «السلام يبدأ من الداخل» قدمتها المدني مريم الأحمدي من إدارة الشرطة المجتمعية وأدارت الورشتين المدني عائشة ناصر من قطاع أمن المجتمع.

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