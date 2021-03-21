«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي للسعادة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت وزارة الداخلية وكل قطاعاتها باليوم العالمي للسعادة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك لترسيخ وتفعيل مفهوم السعادة لدى جميع العاملين بالوزارة، تحقيقاً لمتطلبات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

حضر الاحتفال اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط بكل قطاعات وزارة الداخلية.

وقال اللواء الشامسي في كلمة له بهذه المناسبة، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وهبنا الله حكومة رشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بالسعي لتحقيق السعادة لمواطنيها ولكل من يسكن أراضيها تحقيقاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وإن ترسيخ السعادة والإيجابية أسلوب حياة يومي لكل شرائح المجتمع هو أحد الأهداف الرئيسية لعمل حكومة دولة الإمارات، وإن القيادة تشجع على تبني الإيجابية تفكيراً وسلوكاً.

وأكد العميد ناصر الكعبي حرص الوزارة وبتوجيهات من القيادة الشرطية على نشر مفهوم السعادة الوظيفية والإيجابية، والتعرف على احتياجات الموظفين لتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

وقال: إن الإدارة العامة للسعادة تسعى لنشر مفهوم السعادة وجعلها أسلوب حياة في بيئة العمل بين جميع منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، والارتقاء بالأداء إلى أعلى المستويات، وطرح الأفكار والآراء والمقترحات البناءة، التي تسهم في دعم متخذي القرار.

ونظمت الإدارة العامة للسعادة محاضرة بهذه المناسبة بعنوان «لا تشلون هم»، ألقاها النقيب فهد عبدالله هيكل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أوضح فيها أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي رسالة طمأنينة تؤكد التزام الدولة بتوفير الغذاء والدواء إلى ما لا نهاية، وتقديم الدعم للتعامل مع الأزمة، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وإبراز الجهود الوطنية كافة وجهود قطاعات وزارة الداخلية في القيادات الشرطية بالتعامل مع الجائحة.

وقال إن كلمة «لا تشلون هم» هي رسالة لطمأنة المجتمع الإماراتي والمقيمين بالدولة أنها قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز مفهوم السعادة في مجتمع الإمارات.

وأكد المحاضر أن تعاون وتجاوب المجتمع الإماراتي مع رجال الشرطة والتزامهم بتطبيق القوانين والإجراءات والتدابير الاحترازية، أسهم بشكل كبير في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه وضمان سلامة المجتمع.

ومن جهة أخرى احتفت القيادة العامة للدفاع المدني بهذه المناسبة، ووجه اللواء الدكتور محمد جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية كلمة، قال فيها: إن دولة الإمارات حققت مراتب متقدمة في قائمة أسعد شعوب العالم، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك تأكيداً من حكومتنا الرشيدة على ترسيخ مفهوم السعادة ثقافة وطنية في قطاعات العمل ومناحي الحياة كافة.

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