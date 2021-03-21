طرق دبي والإنماء السياحي بالشارقة توقعان مذكرة للترويج للنقل البحري بين الإمارتين

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، مذكرة تفاهم، يتم بموجبها الترويج والتسويق ونشر الوعي بشأن استخدام خط النقل البحري بين إمارتي دبي والشارقة التابع لهيئة الطرق والمواصلات.

وقع المذكرة أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد".

وقال أحمد هاشم بهروزيان: إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، من أجل تحسين وتطوير الخدمات ذات الصلة، موضحاً أنه بموجب المذكرة تلتزم الهيئة بتقديم عدد من التسهيلات منها؛ توفير بيانات للطرف الثاني "هيئة الإنماء السياحي" تتعلق بوسائل وخطوط النقل البحري لتعزيز آليات الترويج والتسويق لها بين المواطنين والمقيمين ونشر الوعي بأهميتها في التنقل بها، إلى جانب تبادل المعلومات والمشاركات في عقد ورش العمل، ونشر ثقافة المواصلات المستدامة، وعقد اجتماعات دورية لتقييم الإنجازات، والتعاون في الإعلان عن أي طوارئ تتعلق بالنقل البحري بين الإمارتين.

من جانبه، عبّر سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي من شأنها أن تعزز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة للإمارتين الشارقة ودبي، وذلك من خلال استثمار آلياتنا التسويقية والترويجية للنقل البحري، موضحاً أنه بموجب المذكرة سيتم مخاطبة جميع الجهات والشركاء المعنيين في قطاع السياحة وإدارة المنشآت الفندقية، إلى جانب المراكز التجارية الكبرى في إمارة الشارقة، لتعريفهم بخدمات وخطوط النقل البحري لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودعوة الهيئة لأي فعاليات ومؤتمرات واجتماعات ننظمها، لتفعيل الترويج والتسويق المنصوص عليه في المذكرة، آملاً في المزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين لتحقيق الرؤية المشتركة الخاصة بوسائل النقل البحري بوصفها رقماً مهماً في التنقل بين الإمارتين.

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