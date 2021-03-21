أمهات رياضيات.. صناعة أجيال الإنجازات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

الأم الإماراتية محل فخر واعتزاز لما تقدمه من تضحيات وتعمل دائماً أن تكون الإمارات الرقم واحد خاصة في مجال الرياضة، من خلال بث روح البطولة في الأجيال الواعدة لتحقيق الإنجازات، في جميع المجالات، وهي تقوم بدورها في بيتها وخارجه في توازن دقيق دون كلل، فالعطاء هو سمتها الأساسية، تساند الجميع من أجل التألق.

وهي صاحبة إنجازات رياضية مع مراعاة أمومتها ورعايتها لبيتها بامتياز، فهي القدوة لأسرتها في اعتلاء منصات التتويج ، وترصد «البيان» عدداً من النماذج لأمهات إماراتيات حققن التميز في الرياضة وصناعة أجيال الإنجازات.

قدوة

وأكدت منى خليفة الشامسي المستشارة القانونية والمتخصصة في قضايا الرياضة والقيادية الرياضية أنها كرياضية وأم، سعيدة بأن لديها قدوة في دولة الإمارات، هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وقالت: سموها قدوتنا في حب الوطن وصناعة الإنجازات، وهي قدوة للعالم في كافة المجالات وليس في الإمارات فحسب.

وأضافت: في العمل الرياضي وقيادات البعثات الرياضية نجد نبراساً نهتدي به هي الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

وأشارت إلى أن نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام من القيادات الرياضية التي تدعم القيادات الشابة، وهي التي دعمتها في مسيرتها الرياضية أثناء العديد من البعثات الرياضية في دول العالم، حيث إن بصمتها موجودة دائماً، وهى نموذج للأم الداعمة لبناتها اللاعبات في مختلف الألعاب.

وكشفت ندى النعيمي عن سر تميزها وتتويجها وأسرتها الصغيرة (زمزم وغلا وزايد محمد أحمد الحمادي) بـ 400 ميدالية ذهبية، وقالت: الدعم الكبير والرعاية التي تجدها الأم الإماراتية وبنات الإمارات من «أم الإمارات» وراء هذه الإنجازات، والتي بفضل دعم سموها باتت الأم والأسرة يتنافسون في مختلف ضروب الرياضة بتميز، وثمنت النعيمي الرعاية الكريمة للرياضة والرياضيين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي جعل من الجوجيتسو الرياضة الأولى للأسرة الإماراتية وقالت: بفضل البيئة الرياضية والاجتماعية المتميزة توجهت للعب الجوجيتسو مع أطفالي بدلاً عن الجودو ووجدت في الجوجيتسو تحديات جديدة.

إنجاز

وحول الإنجاز الكبير بتحقيق 400 ميدالية ذهبية قالت ندى النعيمي: التتويج بهذا العدد من الميداليات يؤكد أن الإمارات دولة خير، وتحسن رعاية الأم وأبنائها، حيث حققت مع أسرتي هذه الميداليات في مختلف الرياضات، وبدأت بالجودو ثم تحولت مع أبنائي إلى الجوجيتسو بجانب ممارسة هوكي الجليد والفروسية وكرة القدم، ومنها 150 ميدالية لابنتي الكبرى زمزم محمد الحمادي.

مشاعر

«أمي قدوتي في كتابة الشعر والحكمة في الملاعب وممارسة الرياضة»، كلمات بسيطة تعبرعن مشاعر نادية علي، قائدة منتخب سيدات الطائرة، وقائدة طائرة الوصل، وإحدى نجمات الريشة الطائرة ،لعطاء والدتها، وقالت: أمي قدوتي ومعلمتي، ومنها تعلمت كتابة الشعر، فهي شاعرة متميزة، وتعلمت منها الصبر والحكمة والهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات .

نموذج

وأكدت فاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في القسم الفني، أن أمهات الجيل الحالي نموذج متميز لسيدة المجتمع المتكاملة، فهي امرأة مكافحة تشارك زوجها في توفير فرص الحياة الكريمة لأسرتها، فنجدها في كافة المجالات العلمية والعملية وهي بنفس الوقت صاحبة قرار يمكنها أن تدير شؤون أسرتها إلى جانب الرجل، وتقدر قيمة العلم وتحرص على أن يلتزم ابنها بمدرسته ويتميز فيها.

وفاطمة العامري متسلقة جبال، ولاعبة كرة سلة سابقة في نادي بني ياس، وعضو لجنة الحكام في لجنة الكرة النسائية. وتقول: منذ دخولي المجال الرياضي وخاصة الإداري، تخطيت العديد من التحديات بصبر وحكمة لأن دور المرأة في المجتمع أكبر بكثير من تربية أطفالها.

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