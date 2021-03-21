تأجيل إطلاق «دي إم سات- 1» إلى اليوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد عدنان الريس مدير مشروع دي إم سات - 1 ومدير أول إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي «دي إم سات - 1» إلى اليوم إن توفرت كافة العوامل المطلوبة.

وقال إن حدوث أمر طارئ يؤثر على الجدول الزمني لعملية إطلاق الأقمار الاصطناعية أمر وارد ويحدث في مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تعتمد على أكثر من عامل خارجي.

وأضاف: «إن فرقنا المشرفة على المشروع والمتواجدة في قاعدة الإطلاق في دبي ذات خبرة واسعة في هذا المجال وعلى دراية تامة بآليات التعامل مع هذه الظروف الطارئة، وقد تم تأجيل الإطلاق إلى اليوم إن توفرت كافة العوامل المطلوبة، وإن لم تتوفر فسيتعين علينا التأجيل ليوم آخر، إذ إن نافذة الإطلاق متاحة حتى 30 مارس الجاري، ما يعني أن إطلاق القمر ممكن خلال الأيام العشرة القادمة في حال توفرت الظروف الملائمة.

وإن لم يتم الإطلاق خلال 10 أيام فسوف يتم نقل الصاروخ إلى الغرف النظيفة وفحص القمر الاصطناعي وإعادة شحنه قبل تحديد موعد جديد للإطلاق».

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