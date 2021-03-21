انطلاق «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط غداً

المصدر: (أبوظبي- وام )

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تشهد أبوظبي غداً، انطلاق الدورة السابعة من معرض «واجهة التعليم»، ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021 افتراضياً، ويستمران يومين.

وأكدت الدكتور موزة البادي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021، في تصريحات لها بهذه المناسبة، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الفعاليات افتراضياً، بمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات التعليم محلياً وقارياً وعالمياً.

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