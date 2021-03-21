«خليفة لنخيل التمر» تصدر دراسة حول إنجازات الجائزة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أصدر مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاب «دراسة متكاملة للإنجازات والآثار المتعددة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي» أعدته شركة «هيل للاستشارات الزراعية»، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «لقد تجاوزت الجائزة غيرها من المنظمات بما حققته من نجاحات وإنجازات فاقت التوقعات خلال 14 عاماً من العمل الدؤوب في خدمة الشجرة المباركة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي». من جهته أشار الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن هذا النجاح جعلنا نشعر بالفخر.

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