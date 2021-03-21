مكتوم بن محمد: أمي الشيخة هند أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة يوم الأم، مؤكداً سموه أن والدته الشيخة هند هي من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة وعلمتنا فيها أجمل معانيها.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»:

«إلى أمي الغالية، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. إلى من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة، وعلمتنا فيها أجمل معانيها. إلى صاحبة القلب الكبير وأقرب الناس للناس وأرحمهم بهم. حفظك الله وأدامك لنا جميعاً، وكل عام وأنت بخير».

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