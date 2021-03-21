شريف العلماء: دور الأم الإماراتية محوري

المصدر: (دبي ـ مرفت عبد الحميد)

أكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الأم الإماراتية تلعب دوراً مهماً في بناء مستقبل أبنائها مستمدة عزيمتها من واجبها الديني والوطني، وحرصها الدائم على أن يكون أبناؤها في المراكز الأولى في مختلف المجالات، مبيناً أن الأم الإماراتية ساهمت على مدار الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد في بناء أجيال يقودون اليوم طموح وإنجازات الإمارات النوعية.

ولفت إلى دور الأم الإماراتية في ازدهار الوطن وتقدمه والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، وفي بناء الإنسان الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ومحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة، وأن دور الأم الإماراتية يعتبر استثنائياً وريادياً في قيادة أبنائها والعبور بهم نحو مستقبل أفضل، وذلك نابع من حس فطري في أن ترى أبناءها يحققون الريادة والتميز، وهو هدف تسعى قيادة الإمارات لتحقيقه في أبنائها.

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