نادي دبي للسيدات يحتفي بعضواته الأمهات بطريقة متميزة

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «لأنكنّ الأكثر اهتماماً!»، نظم نادي دبي للسيدات يوماً مفتوحاً لعضواته الأمهات في أجواء مثالية من الراحة والاسترخاء تقديراً لجهودهن وعطائهن، وفي إطار رد الجميل وتعزيز دور النادي في مد جسور التواصل مع عضواته من خلال المناسبات التي تحتفي بالمرأة وتقدر عطاءها الثمين في مختلف الميادين.

وتتضمن الاحتفائية التي تراعي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة المعلنة في دولة الإمارات، جلسات استرخاء وتأمل تمتد طوال اليوم (21 مارس 2021)، من 8:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً بمشاركة زارين، أكسوفورد ويلنس، بريثوورك، جميلة، إلى جانب جلسات غونغ للتأمل، جلسات تأمل بأصوات الكريستال، جلسات هاثا يوغا مع جميلة الأنصاري، وجلسات بريثوورك للتأمل، وغيرها من الأنشطة المُخصصة لتمنح المرأة الاستجمام وتساعدها على استعادة نشاطها والتخلص من الإجهاد بالإضافة لإيجاد مساحة خاصة للشعور بالسلام النفسي والسكينة.

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات إن النادي يحرص على الاحتفاء بعضواته وزائراته في المناسبات كافة المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أن الأمومة هي أعظم أدوار المرأة على الإطلاق التي تقدمها بتفانٍ وإخلاص ومن دون انتظار أي مقابل، مؤكدةً اهتمام النادي الكبير بتوثيق علاقته بعضواته ومد جسور التواصل معهن عبر أشكال متعددة من تقديم الرعاية والخدمات المتميزة.

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