مسؤولون: الأم صانعة أجيال المستقبل

المصدر: دبي - البيان ووام

أكد مسؤولون أن الأم صانعة أجيال المستقبل، ومقامها محمود في الوطن إذ تحظى بالاحترام والتقدير والفخر بإنجازاتها التي لا تعد ولا تحصى.

مكانة سامية

وتوجهت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بخالص الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي أنجبت رجالاً هم قادتنا وملهمونا صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ.

وقالت معاليها - في تصريح بمناسبة يوم الأم العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام - يحتفل العالم في كل عام بعيد الأم ونحن نحتفل ونجدد الشكر لله سبحانه وتعالى بأن وهبنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، لافتة إلى أن سموها أم أنجبت رجالاً هم قادتنا وملهمونا، صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ، وقدموا كل ما في وسعهم من أجل بناء إنسان الإمارات والارتقاء بشأنه، ساروا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. فشكراً لمن أنجبتهم ورعتهم، هي الأم والقائدة والمربية، أم الإمارات، أم جميع الإماراتيين نساء ورجالاً، رسمت لهم خطوات المسيرة وقادت المرأة لأن تكون الأم الناجحة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأضافت معاليها: كل عام وأنت يا أم الإمارات بخير وسعادة وصحة وجميع نساء الإمارات ونساء العالم بخير.. وقالت: ولا ننسى في كل مناسبة أمهات شهداء الوطن اللاتي ضربن أروع الأمثال للأم الإماراتية، وما هذا اليوم إلا استذكار رمزي ليجدد العالم تقديره لدور الأم ومكانتها السامية في جميع الحضارات والأديان والثقافات.

ركيزة

بدوره قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي إن الأم هي أغلى ما في الحياة، وهي الركيزة التي تقوم عليها الأسرة لتكون نواة لنشأة المجتمعات وتقدمها وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم ونحن نجابه جائحة كورونا نستطيع التعبير عن خالص حبنا وتقديرنا لأمهاتنا عبر التزامنا وحرصنا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهن وسلامتهن فهن أغلى ما لدينا.

وتقدم آل حامد بعظيم الشكر والتقدير والاحترام لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأنها رمز العطاء وفخر الوطن التي تقف وراء النجاح الذي حققته المرأة اليوم والمكانة التي تتبوأها كشريكة أساسية في مسيرة التطور والإعداد لمستقبل يليق بطموحات قيادتنا الرشيدة وشعبها.

كما تقدم بهذه المناسبة إلى أمهات الشهداء اللواتي يمثلن قدوة ملهمة ومثالاً مشرفاً للعزة والتضحية فداءً للوطن ووفاء له لتبقى رايته عالية شامخة.. واختتم قائلاً: كل عام والأم هي السند والقوة التي تدفعنا إلى الأمام بكل خير.. وأدامكن الله لنا سعادة وحياة.

إنجازات

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الأم صانعة أجيال المستقبل، وهي أخت وابنة الرجال، ومقامها محمود في الوطن إذ تحظى بالاحترام والتقدير والفخر بإنجازاتها التي لا تعد ولا تحصى.

وعبّر عن عظيم امتنانه لجميع الأمهات في يوم الأم، سواء المربية أو الموظفة أو المتطوعة في منظمات المجتمع المدني وغيرهن، مؤكداً دورهن الكبير على كل الصُعد في ديمومة بناء الأسرة، وارتباطهن بالوطن والتاريخ والكرامة التي لا تغيب عن جباههن.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جرّاء ما تبذله من جهود ومآثر مباركة في إعداد النهضة النسائية في الوطن، ما جعل للأم دوراً حقيقياً في جميع المؤسسات الرسمية والأسرية والتطوعية.

مناسبة مهمة

وقال أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: يمثل «يوم الأم» مناسبة مهمة لتقدير الأمهات اللواتي يُواصلن مسيرة العطاء والتفاني في بناء أجيال مؤهلة لاستشراف المستقبل استلهاماً من إنجازات الماضي، مع الوفاء للمبادئ السامية والتقاليد الأصيلة المتجذرة في مجتمعنا.

ونفخر اليوم بما حققته وتحققه الأمهات اللواتي يُقدّمن نموذجاً يُحتذى به في الجمع بين النجاح الأكاديمي والمهني في مختلف الميادين الحيوية والتميز في بناء أسر متعاضدة ومتماسكة تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه تقدمنا وتطورنا.

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