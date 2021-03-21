محمد بن راشد إلى الأمهات: من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة

المصدر: أبوظبي - البيان، ووام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع الأمهات، بمناسبة «يوم الأم»، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، مؤكداً سموه أن الأمهات هن مصدر الحياة.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: «إلى كل الأمهات.. من مثلكن.. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة.. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون.. حفظكن الله».

وكان سموه كتب في كتاب «قصتي»: «أمي، لطیفة بنت حمدان، كنتُ أحبُّها، وكانت تحبُّني. وأزعم مثل أيّ طفل أنني كنتُ الأحبَّ إلیها. ومن عظمة الأم أن كلَّ طفل یحسُّ بأنه الأقرب إلیها. عندما كبرتُ، كنتُ حریصاً على إسعادها. كنتُ حریصاً مع كل سَفرة على إهدائها ما تحبّ. كان فرحُها یسعدني، وابتسامتُها تصنع یومي، وحدیثُها أكثر ما یؤنسني في هذه الحیاة».

دعم

وتحتفي دولة الإمارات اليوم بـ «يوم الأم العالمي»، الذي يشكل مناسبة سنوية، يتم من خلالها تسليط الضوء على الأم، ودورها في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المثالية التي تشكل نواة المجتمع الصالح.

وتحظى الأمومة في الإمارات، بتقدير رسمي وشعبي، حيث تتوفر للمرأة الأم، كافة أوجه الدعم، وفي جميع المجالات، الأمر الذي مهد الطريق أمامها لممارسة الحقوق كافة، التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة، في استكمال لنهج الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى غدت الأم حاضرة وفاعلة في مصافّ النساء اللاتي حققن النجاح والتميز في العلم والعمل.

وفي 21 مارس من كل عام، يستذكر الشعب الإماراتي، بكل الإجلال والاحترام، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتكريمها للأمهات الإماراتيات، وتقدير تضحياتهن.

وتقف سموها وراء كافة الإنجازات التي أفضت إلى تعزيز وتطوير منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية داعمة للأم الإماراتية، وتفعيل دورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، وتوفير السبل والآليات كافة، اللازمة لحمايتها ورعايتها.

نقلة نوعية

وشكّل تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2003، نقلة نوعية في مسيرة دعم الطفل والأم الإماراتية، والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤونهما، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير، لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث، ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.

وحرصت الإمارات، منذ إنشاء المجلس، على تعزيز التعاون والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها المنظمة العالمية للأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة الأسرة العربية، لبلورة رؤية مشتركة، واستراتيجيات متقدمة لدعم المرأة والطفل، وحماية حقوقهما، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

واعتمدت الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، التي تتضمن العديد من الأهداف، ومن أبرزها تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة، ضمن بيئة صحية مستدامة.

رعاية شاملة

وفي مارس 2018، وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بإعداد استراتيجية «الإمارات صديقة للأمهات والأطفال واليافعين»، التي تستهدف جميع الأطفال واليافعين والأمهات في الدولة، بغض النظر عن الجنسية والعرق واللغة والديانة، وتسعى لتعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة، ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات، وتخطيط السياسات والبرامج، بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة، تكفل حقوق الطفل.

واستكمالاً لمسيرة دعم الإبداع، وفتح أبواب التميز على مصاريعها أمام النساء، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة»، بهدف إسعاد الأمهات بأبنائهن، فيصبحن قادرات على تربيتهم وتنشئتهم بشكل سليم، يؤهلهم للمستقبل، فالهدف أن تتحقق المصلحة والفائدة للأم وأطفالها، بشكل يبرز اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة، إقليمياً وعالمياً.

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