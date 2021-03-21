أحمد النعيمي: قيم السعادة جزء من المجتمع الإماراتي

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تسير بخطى راسخة للارتقاء بجودة وأداء القطاعات الوطنية كافة من خلال بناء مجتمع سعيد وإيجابي وخلق بيئة عمل ترسخ قيم السعادة والإيجابية.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي - في كلمة له بمناسبة يوم السعادة العالمي -: إن قيم السعادة والإيجابية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على الحفاظ على إرث زايد الخير بنشر السعادة في نفوس جميع سكان الإمارات ولفت سموه إلى أن السعادة هي مفتاح نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز