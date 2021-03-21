عمار النعيمي يطلع على دراستي تعزيز التنافسية وسعادة الطفل

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دراسة تعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال من خلال برنامج إعداد رواد الأعمال الناشئين والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

كما اطلع على نتائج دراسة «سعادة الطفل لعام 2021» في عجمان في إصدارها الثالث وهي مبادرة مجتمعية تعد الأولى من نوعها في الإمارة، وتم إطلاقها في الأعوام السابقة واستمر قياسها بشكل سنوي وتطويرها هذا العام ليتضمن الاستبيان رصد مدى تأقلم الأطفال مع الإجراءات الاحترازية بسبب ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى رصد رأي الوالدين حول تأثير جائحة كورونا على شعور أطفالهم بالسعادة تجاه جوانب الحياة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة.

وخلال اعتماده دراسة تعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال في مكتبه بديوان الحاكم بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ثمن سموه جهود المركز الذي عمل على وضع برنامج وأسس الدراسة، مستندة إلى أفضل الممارسات في دراسة ريادة الأعمال وسعادة الطفل.. مشيراً إلى عزم العديد من المؤسسات في عجمان تنفيذ مبادرات متنوعة تتماشى مع اليوم العالمي للسعادة والذي يصادف 20 مارس من كل عام.

وبارك سموه وبناءً على دراسة تحليلية مقدمة من مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إطلاق مبادرة «برنامج إعداد رواد الأعمال الناشئين» من سن 8 إلى 17 سنة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

ووجه سموه بأن يقوم المركز باستكمال الدراسة والبرنامج بالتنسيق مع كافة المعنيين لتكون ضمن أطر وإجراءات واضحة وإطلاقها من قبل الجهة المختصة خلال الفترة القادمة.

تثمين

وثمّن سموه أهمية تنويع البرامج والدراسات التي من شأنها أن تسهم في بناء مجتمع سعيد وآمن ضمن منظومة العمل الوطني وتعزيز مكانة الإمارة في مؤشرات السعادة من خلال تضافر جهود القطاعي الحكومي والخاص في طرح مبادرات تساهم في رفع هذه المؤشرات.

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز البيئة التنافسية للإمارة ورفع عدد رواد الأعمال في عجمان وزيادة أعمال البحث والتطوير في الإمارة وإرساء القواعد اللازمة لبناء مجتمع يتسم بالمبادرة والريادة على صعيد العمل التجاري في عجمان وتأهيل جيل واعد للتنمية الاقتصادية وتشجيع وتحفيز الناشئين الموهوبين وتمكين الشخصية الريادية منذ الصغر واكتساب أخلاقيات عمل أفضل ومساعدتهم على إدراك أهمية المال بطريقة أفضل وتعزيز التفكير الإبداعي واكتساب مهارات محسنة وإكساب الناشئين المعرفة بأهمية التخطيط وآليات وضع الأهداف.

وكشفت النتائج الرئيسية لدراسة سعادة الطفل لعام 2021 في إمارة عجمان أن نسبة سعادة الأطفال مع عائلاتهم بلغت 94.3%، في حين بلغت نسبة سعادة الأطفال بصحتهم 92.9% وبمظهرهم 91.8%.

وأظهرت الدراسة مدى تأقلم الأطفال مع الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا والتي بلغت 74.7% بشكل عام وأقل تأقلماً من قبل الأطفال هي البعد عن الأصدقاء وعدم قدرتهم على اللقاء مع أفراد أسرهم الآخرين وإغلاق المدارس مما لم يسمح لهم بلقاء أصدقائهم، حيث تمت إضافة تسعة محاور جديدة للدراسة هي مدى تأقلم الأطفال وغسيل اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتقليل من ملامسة الوجه والعزل المجتمعي .

استبيان

نفذ مركز الاحصاء استبياناً إلكترونياً ذاتياً يستهدف أكثر عن 2000 طفل يقطنون في إمارة عجمان والأعمار المستهدفة تتراوح بين 9 و13 عاماً بهدف التعرف على مستوى سعادة الأطفال في الإمارة وتعزيزها من خلال تحديد مصادر وعوامل السعادة وأهميتها لديهم.. وتعتبر من النماذج المهمة لبناء حياة سعيدة.

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