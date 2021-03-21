مدير عام إقامة دبي يرد على مكالمات المتعاملين

المصدر: دبي ـ البيان

فاجأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المتعاملين بالرد على مكالمتهم عبر مركز الاتصال آمر وتهنئتهم بيوم السعادة العالمي، مؤكداً حرص إقامة دبي على إسعادهم متمنياً لهم السعادة كل يوم، جاء ذلك على هامش احتفال إقامة دبي بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 من مارس من كل عام.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بهذه المناسبة: «إن السعادة في الإمارات نهج حياة، وهدف إنساني، وغاية غرس ثوابتها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أخذ على عاتقه العهد ببذل كل جهد ممكن من أجل سعادة شعبه، فالسعادة رحلة بدأها، رحمه الله، منذ الأيام الأولى لتأسيس الاتحاد، والإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل رحلة السعادة التي يشكل الإنسان محورها الرئيسي وغايتها الأسمى.

ملتقى السعادة

ونظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ملتقى السعادة وجودة الحياة، على مدار الـ3 أيام من الثلاثاء حتى الخميس من شهر مارس الجاري، وتضمن الملتقى عصفاً ذهنياً لـ46 إدارة من مختلف قطاعات الإدارة، ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى السعادة في الإدارة، من خلال وضع مبادرات وأفكار خلاقة تسهم في نشر السعادة في بيئة العمل. وتم خلال الملتقى اعتماد 184 فكرة، وسيتم العمل على تنفيذها خلال عام 2021.

تكريم

كما كرمت إقامة دبي ضمن ملتقى السعادة وجودة الحياة، جهود الوحدات التنظيمية الحاصلة على المراكز الأولى في تقييم استبيان المجلس التنفيذي للسعادة الوظيفية لعام 2020، والوحدات التنظيمية ضمن ميثاق أسعد بيئة عمل 2020، الهادفة إلى رفع مستوى السعادة وجودة الحياة.

رسالة سعادة

وأسعدت إقامة دبي موظفيها صباح يوم السعادة بفيديو خاص بعنوان»رسالة القادة" يتضمن عبارات إيجابية تبث السعادة في نفوس الموظفين.

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