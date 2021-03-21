مجلس القضاء الشرطي يحتفل افتراضياً بيوم السعادة العالمي

المصدر: دبي - البيان

احتفل مجلس القضاء الشرطي «افتراضياً» بحضور العميد أحمد عبدالله شهيل المدير العام للمجلس، بيوم السعادة العالمي الذي يُصادف تاريخ 20 مارس من كل عام، وبالتزامن مع مرور عامين على تأسيس المجلس.

ورحب العميد أحمد شهيل بالحضور، مهنئاً إياهم بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس، وما حققوه من إنجازات طيلة الفترة المنصرمة. ونوه إلى توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري المتعلقة بترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية .

يأتي هذا الاحتفال لتكريم كل من كان له دور فعّال في تحقيق أهداف المجلس، بدءاً من العقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر، صاحب فكرة استحداث المجلس، مروراً بشركاء المجلس في النجاح من ممثلي الدفاع من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ».

وأكد العميد شهيل، أن شرطة دبي تؤمن بأن سعادة الموظف ترتبط بشكل وثيق بإنتاجيته في العمل، الأمر الذي ينعكس وبشكل مباشر على سعادة المتعاملين مسترشداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك، حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».

تضمن الاحتفال عرض مقطع فيلم بعنوان «كيف تجد السعادة الحقيقية»، ومن ثم كرّم العميد أحمد شهيل الحاضرين لمساهمتهم في مسيرة التقدم والنجاح بمجلس القضاء الشرطي، وفوز 10 أشخاص بجوائز قيّمة في مسابقات تضمنها الحفل.

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