66663 زائراً لـ«محميات الشارقة»خلال شهرين

المصدر: الشارقة-البيان

استقبلت 6 مراكز تابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، 66663 زائراً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من بينهم 2500 زائر لمركز واسط للأراضي الرطبة، في يناير 400 زائر وفي فبراير 2100 زائر، و1925 زائراً لمركز كلباء للطيور الجارحة، في يناير 1365 زائراً، وفي فبراير 560 زائراً، و 3590 زائراً لحديقة بحيص الجيولوجية، في يناير 1571 زائراً، وفي فبراير 2019 زائراً، و1003 زائرين لمركز الذيد للحياة الفطرية، في يناير 291 زائراً، وفي فبراير 712 زائراً، و 54684 زائراً لمراكز منتزه الصحراء، في يناير 30895 زائراً، وفي فبراير 23789 زائراً، و2961 زائراً لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية، في يناير 1650 زائراً، وفي فبراير 1311 زائراً.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:«إن المراكز التابعة للهيئة تلعب دوراً توعوياً بيئياً كبيراً، من خلال مختلف أنشطتها وبرامجها المتنوعة، وتسهم في زيادة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والزوار وأفراد المجتمع كافة، كما أنها تعتبر وجهة سياحية وترفيهية ممتعة للكبار والصغار، فهي بطبيعتها تصنف ضمن إطار السياحة البيئية التي أخذت تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم».

وأوضحت أن لدى الهيئة ومراكزها برامج متنوعة ، تسهم في زيادة إقبال الزوار عليها، فمنتزه الصحراء الذي يعنى بالحفاظ على مجموعة من الحيوانات التي تستوطن المنطقة، تطور إلى مجمع للعلم والثقافة والترفيه في آن واحد، حيث يحتوي على عدة مراكز مختلفة، تشكل وجهة عائلية مثالية للنزهة والترفيه والمعلومات البيئية الثرية، وملتقى للتعليم والترفيه والنشاط، ومكان للتصالح مع الطبيعة والتفاعل معها، لما يقدمه من معلومات وما يتوافر فيه من برامج وأنشطة وفعاليات.

ومن بين أهم مراكز الهيئة، مركز واسط للأراضي الرطبة، ومركز كلباء للطيور الجارحة، ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية.

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