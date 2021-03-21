استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة

المصدر: (الشارقة-البيان)

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثالثة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في الإمارة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

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