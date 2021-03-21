نوف أهلي أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تعد الملازم نوف خالد أهلي أول «ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي» على مستوى شرطة دبي، لتشكل بذلك إضافة لنجاحات العنصر النسائي ، من خلال عملها ضابطاً مناوباً عاماً لمركز شرطة نايف، وتسلّمها وإشرافها على المهام الأمنية والإدارية والجنائية كافة للمركز في نظام عمل المناوبات.

وقال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يولي اهتماماً بالغاً بتمكين العنصر النسائي وتدريبه بشكل مستمر.

وقال العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف: إن المركز يفخر بتحقيق هذا الإنجاز والخطوة التي تؤكد أن شرطة دبي سباقة في تمكين العنصر النسائي في الأعمال والمهام التي كانت تقتصر على الرجال.

وأكدت الرائد الخبير عنود أحمد السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، أن الثقة التي أولاها معالي القائد العام لشرطة دبي، للعنصر النسائي في شرطة دبي، دعمت بشكل كبير دور العنصر النسائي في العمل الشرطي .

وقالت أهلي: أشعر بالفخر بعملي في شرطة دبي التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية كبيرة، وحققت إنجازات شرطية عالية المستوى.

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