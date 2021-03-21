«شكراً أم الإمارات» شعار يتصدر الحائط الإلكتروني في ختام «أبوظبي التقني للصحة»

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «شكراً أم الإمارات»، اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس السبت «20 مارس»، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021، التي نظمها المركز عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، خلال الفترة من 17-20 مارس الجاري؛ حيث تصدر الشعار؛ الحائط الإلكتروني المصاحب للمهرجان بتوقيعات الشكر والثناء والتقدير لـ«أم الإمارات» من الجمهور، تقديراً لرعاية سموها لهذا الحدث الكبير على مدى عشر سنوات من النجاح والتألق؛ وسط إقبال وتفاعل كل الفئات العمرية مع الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمحاضرات والندوات التوعوية، التي قدمها «أبوظبي التقني»، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً مركز أبوظبي للصحة العامة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وحديقة الحيوانات في العين.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «نحمد الله على تحقق كامل رسالتنا من هذا المهرجان، فالإقبال والتفاعل المتواصل من كل الفئات العمرية؛ مع 75 محاضرة توعوية، قدمها المتخصصون في القطاع الصحي والجامعي والمجتمعي، طوال أربعة أيام؛ هو أمر إيجابي للغاية، نشكر عليه القيادة الرشيدة، التي تعمل دائماً من أجل تمكين «أبوظبي التقني» من الإنجاز وتحقيق الخطط الاستراتيجية مهما كانت التحديات التي تتمثل حالياً في جائحة «كوفيد 19» العالمية، التي انتصرت وتنتصر عليها القيادة وحكومة الإمارات بشهادات العالم».

بدورهم أجمع عدد من الشركاء الإستراتيجيين وجمهور المهرجان؛ على أن «المرح للصحة واللياقة» أصبح مصدراً للارتقاء بالوعي الصحي في المجتمع الإماراتي والعربي بشكل عام، فيقول الدكتور وسيم يوسف العلماوي عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، إن المهرجان يشكل أهمية علمية ومجتمعية كبرى.

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