"الصحة" تحث جميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين على حجز مواعيد للتطعيم

المصدر: وام

حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المؤهلين في دولة الإمارات على المبادرة بحجز مواعيد للتطعيم بدءاً من يوم الأحد 21 مارس الجاري، وذلك بعد أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، والتي امتدت لستة أسابيع.

ويمكن للمؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 مجاناً في أي من 205 مواقع في مختلف أنحاء الدولة، حيث يعتبر حجز المواعيد إلزامياً لمن يختارون التطعيم من هذه الفئة مع مواصلة استقبال الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بدون تنسيق مسبق.

وتضافرت الجهود بين الجهات الصحية خلال الأسابيع الستة الماضية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي للحصول على لقاح كوفيد-19.

وأعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في 20 مارس عن حصول 72.89% من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح كوفيد-19، كما أعلن عن تلقي 56.59% من السكان المؤهلين للقاح كوفيد-19.

وتماشياً مع خطط الوزارة وأهداف الحملة الوطنية لتوفير لقاحات كوفيد-19 لغالبية السكان وسعي الإمارات للوصول إلى المناعة المكتسبة، حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع السكان المؤهلين على اختيار التطعيم وتشجيع المحيطين بهم من أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء ليحذو حذوهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

واعتمدت دولة الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات للاستخدام الطارئ وهي سينوفارم، ولقاح "فايزر– بيونتك" ولقاح "سبوتنيك في" و"أكسفورد - أسترازينيكا". كما تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل مستمر واستباقي لتوفير التطعيم لجميع سكان دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.

ولغاية 20 مارس الجاري، وزعت الإمارات 7,181,056 جرعة من لقاح كوفيد-19 بمعدل 72.61 جرعة لكل 100 شخص.

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