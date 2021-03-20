مكتوم بن محمد: إلى أمي الغالية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، فيديو بمناسبة يوم الأم العالمي، على حسابه في تويتر، بعنوان "إلى أمي الغالية".

وقال سموه: "إلى أمي الغالية، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. إلى من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة، وعلمتنا فيها أجمل معانيها. إلى صاحبة القلب الكبير وأقرب الناس للناس وأرحمهم بهم. حفظك الله وأدامك لنا جميعا، وكل عام وأنت بخير".

طباعة Email
↑ أعلى