المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، فيديو بمناسبة يوم الأم العالمي، على حسابه في تويتر، بعنوان "إلى أمي الغالية".

وقال سموه: "إلى أمي الغالية، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. إلى من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة، وعلمتنا فيها أجمل معانيها. إلى صاحبة القلب الكبير وأقرب الناس للناس وأرحمهم بهم. حفظك الله وأدامك لنا جميعا، وكل عام وأنت بخير".

#مكتوم_بن_محمد: إلى أمي الغالية، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

إلى من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة، وعلمتنا فيها أجمل معانيها.

إلى صاحبة القلب الكبير وأقرب الناس للناس وأرحمهم بهم.

حفظك الله وأدامك لنا جميعا، وكل عام وأنت بخير. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/St77xW3x2T — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 20, 2021

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