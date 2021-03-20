أحمد الحداد لـ «البيان»: لقاح كورونا لا يُفطر في رمضان والتردد في أخذه تواكل مذموم

المصدر: دبي- البيان

قال الدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لـ «البيان»: «إن أخذ لقاح كورونا وإجراء فحوصات مسحاتِ الأنف وقطرات الدم في رمضان غير مفطرة، وإن التقيؤ اللاإرادي يأخذ الحكم نفسه حتى وإن وجد الصائم طعمه في الحلق ورجع للجوف»، مشيراً إلى أن التردد في أخذ اللقاح تساهل غير حميد، وتواكل مذموم»، مشدداً على عدم الاستماع إلى الشائعات المثبطة التي تزعم مضاره وخطورته.

ودعا مدير إدارة الإفتاء في دبي إلى التصدق لإطعام الصائمين وإخراج فدية الصيام، عن طريق الجمعيات الخيرية المعنية بالتوزيع الآمن.

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