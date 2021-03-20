طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:11 .. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند 16:02 والمد الثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 20 80 25

دبي 29 21 70 35

الشارقة 29 18 80 20

عجمان 28 21 65 20

أم القيوين 28 17 60 20

رأس الخيمة 29 19 65 20

الفجيرة 40 24 80 10

العين 32 18 85 15

ليوا 31 16 85 25

الرويس 29 18 75 30

السلع 30 17 70 35

دلما 28 19 75 40

طنب الكبرى 27 18 80 35

طنب الصغرى 27 18 80 35

أبو موسى 27 18 80 35

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