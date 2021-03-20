محمد بن راشد: الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "الجواز اللوجستي العالمي" مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "(الجواز اللوجستي العالمي) مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.. الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب افريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم بالإضافة لكبرى شركات الشحن العالمية انضموا للمشروع.. دبي قدرها أن تربط العالم".

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