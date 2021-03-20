محمد بن راشد: إلى كل الأمهات .. أنتن مصدر الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم السبت جميع الأمهات بمناسبة يوم الأم، مشيراً سموه إلى أن الأمهات هن مصدر الحياة.

وقال سموه في حسابه على تويتر :" إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ".

#محمد_بن_راشد : إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ..@HHShkMohd #يوم_الأم pic.twitter.com/U5LYOiciv6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 20, 2021

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