إنجازات نوعية ترتقي بالسعادة وجودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ومجلس جودة الحياة، الاستبانة الوطنية للسعادة وجودة الحياة فبراير 2020، في إطار تبني مشاريع ومبادرات ترفع مستوى جودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الجميع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وبما يحقق مستهدفات المرصد الوطني لجودة الحياة.

7 مبادرات لجودة حياة استراتيجية:

• الاستبانة الوطنية للسعادة وجودة الحياة

• تقرير حالة جودة الحياة في الإمارات

• السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

• المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية

• ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية

• منهج جودة الحياة الرقمية لطلبة المدارس

• مبادرة «صنّف» لفرز الألعاب الإلكترونية للأطفال

أبرز نتائج استبانة السعادة 2020:

- 93% من السكان فخورون بالعيش في دولة الإمارات

- 82% عبّروا عن رضائهم عن الخدمات الحكوميّة

- 92% يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً

- 86% لديهم علاقات زوجية وأسرية قوية

- 88% منهم يتمتعون بمهارات جيدة في التواصل

- 80% يعيشون حياة هادفة ومتفائلون بالمستقبل

70 جهة حكومية شكّلت فريقاً وطنياً لمبادرات السعادة وجودة الحياة

700 مبادرة ومشروع تعزز السعادة وجودة الحياة يُجرى تنفيذها

99% نسبة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان في الدولة

187% نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة إلى إجمالي السكان

76% من السكان في الإمارات يعدّون أن الحياة الرقمية تشكل فرصاً إيجابيةً

72% من مجتمع دولة الإمارات يفضلون إجراء معاملاتهم رقمياً

1600 مكالمة تلقاها متطوعو «خط الدعم النفسي» لتعزيز سعادة المجتمع

900 ألف تفاعل ومشاركة في حملة «لا تشلون هم» عبر منصات التواصل

10 بنود لميثاق المواطنة الرقمية الإيجابية (التعهد الرقمي):

1. الإرث الإماراتي

2. السمعة الرقمية

3. احترام الآخرين

4. الاستثمار الإيجابي

5. حسن التعامل

6. الخصوصية الرقمية

7. مصداقية النشر

8. المسؤولية والنظم

9. الأخلاقيات الرقمية

10. الاستخدام المتوازن

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