محمد الرئيسي: عام الخمسين يعزز مواصلة الجهود لتحقيق الطموحات

المصدر: الشارقة - البيان

قال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 «عام الخمسين»، يمثل توجيهاً من قيادتنا الرشيدة لمواصلة الجهود على كافة المستويات وتضافرها لتحقيق الطموحات المنشودة ووضع أسس متينة لمزيد من الإنجازات النوعية والمتفردة لخمسين عاماً مقبلة من النجاح والريادة، مستلهمين بحكمة آبائنا المؤسسين الذي رسموا مسيرة دولتنا خلال العقود الخمسة الماضية.



وأشار محمد إبراهيم الرئيسي إلى أن الإعلان عن عام 2021 عام الخمسين يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية والتطوير وبلوغ الأهداف الوطنية والبدء بصياغة أهداف جديدة لمستقبل الإمارات المشرق لتظل دولتنا نموذجاً عالمياً في الريادة، وأضاف قائلاً: إننا في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سنكرس جهودنا لنكون على قدر مستوى تطلعات القيادة ونلعب دورنا على أكمل وجه كي نسهم في عملية الانطلاق بوطننا إلى قمم جديدة على المستويات كافة حتى بلوغ مئوية الإمارات 2071.

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