اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تناقش تطوير الأداء المؤسسي

المصدر: رأس الخيمة - وام

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الثالث لعام 2021، عن بُعد، بحضور الأعضاء.



تناول الاجتماع، مجموعة من المحاور المهمة التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لكافة قطاعات الشرطة، مسلطاً الضوء على نتائج تقرير الخدمات ذات الأولوية، ومراكز تقديم الخدمة في القيادة، ومناقشة الخُطة التشغيلية للخدمات ذات الأولوية وفقاً للتوجهات الحكومية، واستطلاعات رأي المتعاملين، لضمان استدامة تحسين الخدمات الشرطية المقدمة في الإمارة، كما تم مناقشة نتائج مسح رضا الشركاء خلال العام المنصرم 2020م، واستعراض سياسة سلامة وأمن المعلومات، وآليات استمرارية الأعمال، مشيراً إلى أن تحقيق أعلى معدلات الشعور بالأمن والأمان لدى مجتمع الإمارة هي الغاية الرئيسية للعمل الشرطي.



وأكد اللواء بن علوان، ضرورة تحقيق الرؤية التي تطمح لها وزارة الداخلية، في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان والسلامة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد واستحداث الخدمات والمبادرات التطويرية التي تدعم تحسين وتطوير الأداء، وتسهم في تحقيق الاستدامة والريادة لكافة القطاعات الشرطية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز