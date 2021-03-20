الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى القمر المتحدة لمكافحة «كوفيد - 19»

المصدر: موروني - أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار كوفيد - 19.



وأعرب عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم والمساعدات الطبية الجديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي وصلت أمس إلى بلاده.. مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتينة والطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.



وقال سعيد محمد سعيد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة: شهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية في العديد من المجالات، بدعم من قيادتي البلدين، ويأتي ذلك استناداً إلى أسس من التفاهم والتنسيق المشترك، وفي إطار المزيد من التعاون لتجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين.



وأضاف إن جمهورية القمر المتحدة تعد من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمكافحة كوفيد - 19، ففي شهر مايو الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 5 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعم جهودهم في مواجهة كوفيد - 19.



وقدمت دولة الإمارات حتى الآن أكثر من 1798 طناً من المساعدات لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.8 مليون من العاملين في المجال الطبي.



وأعرب عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم والمساعدات الطبية الجديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي وصلت أمس إلى بلاده.. مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتينة والطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة أمس في قصر بيت السلام سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، إذ حمله رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الدعم المقدم لجمهورية القمر المتحدة.



من جانبه نقل سفير الدولة للرئيس عثمان غزالي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. معرباً عن تقديره وامتنانه لمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وأعرب سفير الدولة للرئيس عثمان غزالي عن شكره وتقديره على الدعم وتسهيل دور السفارة للقيام بمهامها على النحو الأفضل في تقوية العلاقات بين البلدين على الصعد كافة.

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