شرطة دبي تصطحب طالبتين في جولة بالمركبات الفارهة

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من العميد خالد علي فهد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، زار وفد من إدارة التوعية الأمنية وبالتنسيق مع مركز شرطة المرقبات، منزل الطالبتين شما المرزوقي ومريم المرزوقي، تحقيقاً لأمنيتهما زيارة شرطة دبي لمنزلهما، واصطحابهما بجولة في السيارات الفارهة طافت بهما شوارع إمارة دبي.



كما هنّأ وفد شرطة دبي الطالبتين لحصولهما على جوائز تربوية، واحتفت بهما بالهدايا وشهادات الشكر والتقدير، إذ حصلت الطالبة شما المرزوقي على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز؛ فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة والعشرين، وحصلت شقيقتها الطالبة مريم المرزوقي على جائزة الإمارات؛ فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة.



وتضمن الوفد فريقاً من إدارة التوعية الأمنية برئاسة الملازم أول خالد صقر الحاي، ومشاركة الرقيب منال الجوهري من مبادرة «أمن المدارس» بمركز شرطة المرقبات، وبمشاركة ترفيهية من الدمية الشرطية «آمنة».



وحث الوفد الطالبتين على بذل المزيد من الجد والاجتهاد للمحافظة على التميز والريادة، والاستمرار في مسيرة التفوق، لتكونا جزءاً من نهضة الوطن وريادته.

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