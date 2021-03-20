مجلس الابتكار في شرطة دبي يناقش التحضير لخلوة موسعة

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس الابتكار في شرطة دبي جلسة نقاشية ضمت أعضاء المجلس، وممثلي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدد من طلبة الجامعات وأصحاب الابتكارات والإبداعات الفكرية، بهدف استعراض الخطط الخاصة بالمشاريع الابتكارية لهذا العام، والتحضير للخلوة الموسعة التي سينظمها مجلس الابتكار بشرطة دبي، والتي ستضم نخبة من خبراء الابتكار والمسؤولين، وطلبة الكليات والجامعات من مختلف مناطق الدولة.



ورحب المقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، بالحضور، مشيراً إلى أن هذه الجلسة النقاشية تأتي في إطار حرص مجلس الابتكار على إشراك الطلبة والمبدعين والمبتكرين في تقديم الأفكار والاقتراحات الإبداعية التي تساهم في دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي، والرامية إلى جعل القيادة العامة لشرطة دبي أولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات على طليعة دول العالم في مجال الابتكار.





خلوة



وأوضح المقدم المري، أن المجلس في صدد التحضير لخلوة موسعة للابتكار، تستقطب نخبة من المتخصصين والخبراء والمبدعين وأصحاب القرار، ويشارك فيها أيضا طلاب وطالبات من مختلف جامعات الدولة، بهدف الخروج بمشاريع ابتكارية تركز على التطبيقات والمشاريع التي تخدم العمل الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بإمكانها أن تحدث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، من خلال التحليل والطرح الذي يسلط الضوء على التحديات الراهنة واستشراف المستقبل في هذا المجال، بما يواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.



واستعرض كل من الرائد خالد خليفة المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، ووداد صالح الحمادي، أمين سر مجلس الابتكار، محاور عديدة منها خط سير عمل الابتكار في شرطة دبي، والمشاريع الابتكارية التي يتم تنفيذها حالياً، والمحاور والمواضيع المقترحة للخلوة الموسعة للابتكار، وكيفية تفعيل دور طلبة الجامعات في الخلوة للخروج بأفكار شبابية إبداعية، ومستوى تفاعل الإدارات العامة ومراكز الشرطة والموظفين مع مجلس الابتكار، وكذلك استعراض نتائج الابتكار في شرطة دبي.



الجدير بالذكر أن مجلس الابتكار في شرطة دبي قد نظم العديد من الورش التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال إدارة المواهب وإدارة التغيير، وحماية الملكية الفكرية، وكذلك إطلاق مختبر الابتكار المركزي للقيادة العامة لشرطة دبي، وإطلاق استراتيجية الابتكار والمعرفة الخاصة بشرطة دبي، وإطلاق نظام تفريغ المبتكرين.

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