تدشين «البث الإذاعي الطارئ» لتوعية السائقين عبر 24 محطة بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي «البث الإذاعي الطارئ» عبر 24 محطة إذاعية (إف ام) أول مرة بالدولة على مدار الساعة وبأربع لغات وهي العربية والإنجليزية والأردو والمالاليم بهدف توعية السائقين بالإجراءات الواجب اتباعها قبل الوصول للنقاط الأمنية بإمارة أبوظبي.



وأوضحت أن الخدمة تتيح تعريف السائقين قبل الوصول للنقاط الأمنية وبمسافة 200 متر الاستماع عبر الإذاعات للإجراءات المطلوب اتباعها عند الاقتراب من نقطة التفتيش والالتزام بها وتشمل: تخفيف السرعة وخفض الإنارة والانتباه والالتزام بخط السير المحدد إذ تم تخصيص المسار الأيمن للشاحنات فقط وألا يزيد عدد الركاب على العدد المسموح به في المركبة الواحدة المحدد بـ«3 أشخاص» من غير العائلة بالإضافة إلى وضع الكمامة وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية ونتيجة فحص كوفيد 19 عن طريق برنامج الحصن الإماراتي، فضلاً عن الإفصاح في حال القدوم من السفر عبر أي مطار من مطارات الدولة ومنع التصوير منعاً باتاً في النقاط الأمنية «نقاط التفتيش».



وتعد تقنية بث الطوارئ عبر إذاعات FM من التقنيات الريادية في تعريف جمهور السائقين بحالة الطريق من وجود ازدحامات مرورية أو حوادث جسيمة وكذلك التنبيه بالأحوال الجوية ما يساهم في انسيابية المرور على الطريق والحد من الحوادث المرورية وتتطلع القيادة إلى توسعة استخدام المنظومة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بأمن وسلامة الطرق.



وتناشد شرطة أبوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد - 19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، واتباع تعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند تلك النقاط للدخول إلى إمارة أبوظبي بما يساهم في انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.

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