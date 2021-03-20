بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية وتوجه 28 تنبيهاً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وخالفت 3 مؤسسات وتم توجيه 28 تنبيهاً، وذلك في 18 مارس الجاري، إذ نفذ مفتشو البلدية 2314 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2282 مؤسسة.



ويعمل مفتشو بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.



ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، إذ يجري يومياً متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، إذ تشمل هذه الإجراءات اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات ومن بينها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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