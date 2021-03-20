دقيقة ونصف زمن تقديم الخدمة في إدارة ترخيص الآليات بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز إدارة ترخيص الآليات والسائقين في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك بتقليل زمن تقديم الخدمة إلى دقيقة ونصف، وزمن الانتظار إلى 2.36 دقيقة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.



جاء ذلك خلال جولة التفتيشية الافتراضية لإدارة ترخيص الآليات والسائقين عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.



بدأ قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب تقديم الخدمات للجمهور في الإدارة، واطلع على أبرز الخدمات الذكية المستحدثة التي تسهل وتسرع تقديم الخدمات، مشيداً بجهود الموظفين في سرعة إنجاز المعاملات وفق المعايير والمواصفات التي تعزز جودة العمل وتدعم تميز الخدمة.



كما اطلع على أبرز المبادرات والجهود المبذولة في سبيل تعزيز رضا وسعادة الجمهور حول الخدمات المقدمة، والتي أثمرت بانخفاض حضور المتعاملين إلى المركز بنسبة 29.4%، وزيادة الإقبال على الخدمات الذكية بنسبة 22%، إضافة إلى تقليل زمن تقديم الخدمة إلى دقيقة ونصف، وزمن الانتظار إلى 2.36 دقيقة، وزمن رحلة المتعامل التي بلغت ثلاث دقائق ونصف خلال عام 2020.

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