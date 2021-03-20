شرطة أبوظبي تنظم ورشة للتعامل مع المواد الخطرة

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة عمل التعامل مع المواد الخطرة CBRN وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.



وقدم محاضرات الورشة عدد من الخبراء في مجال الاستجابة للمواد الكيميائية والبيولوجية بحضور جيسن كروماتي الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة واستفاد منها نحو 90 من منتسبي شرطة أبوظبي من مختلف القطاعات ومنتسبين من هيئة أبوظبي للدفاع المدني من أصحاب الاختصاص.



وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي أهمية التعاون المشترك مع مكتب التحقيقات الفدرالي في تنفيذ الورشة وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات وإمكانات منتسبي الورشة ومواكبة التطورات والمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.



وتناولت الورشة المنهجيات المتبعة في مكتب التحقيقات الفدرالي للاستجابة للمواد الكيميائية والبيولوجية والعوامل المتعلقة بالجيل الرابع.

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