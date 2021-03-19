وزارة الصحة: الإمارات نجحت في تحويل تحدي كوفيد-19 إلى فرص للإنجاز والتميز

المصدر: وام

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نجاح دولة الإمارات من خلال ريادتها العالمية في الاستجابة الفعالة والمرونة الوطنية في تحويل تحدي جائحة "كوفيد-19" إلى فرص للإنجاز والتميز وتعزيز الإيجابية وغرس الطمأنينة والثقة لدى المجتمع.

وذكرت الوزارة - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة - أنه برغم الظروف الاستثناثية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19 "على كافة دول العالم إلا أن دولة الإمارات نجحت كعادتها في تحويل هذا التحدي إلى فرصة للإنجاز والتميز من خلال ريادتها العالمية في الاستباقية والاستجابة الفعالة والمرونة الوطنية في ابتكار الحلول الوقائية والجاهزية وتسخير جميع الإمكانات لخدمة صحة المجتمع كأولوية وطنية ودعم ومساندة خط الدفاع الأول الذي شكل نماذج ملهمة في التفاني والعطاء والتضحية ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في تحصين المجتمع وتعزيز الإيجابية وغرس الطمأنينة والثقة لدى فئات المجتمع لتقدم الإمارات للعالم منظومة متكاملة في التعامل مع الظروف الاستثنائية بحكمة ومرونة حكومية ومجتمعية .

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصها على استمرارية الأعمال وتوفير حزمة خدمات للمرضى والمتعاملين بكفاءة عالية لتحقيق اطمئنان وسعادة المجتمع تمثلت في خدمات التطبيب عن بعد والطبيب الافتراضي فضلا عن إطلاق الدليل الإرشادي للصحة النفسية بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع الذين يعانون من الآثار النفسية لتداعيات "كوفيد-19 "نظرا لأهمية الصحة النفسية كعامل مؤثر في صحة الأفراد وجودة حياتهم ما يدعم الجهود الوطنية في إدارة وحوكمة مرحلة التعافي واستئناف مسيرة الإنجازات.

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