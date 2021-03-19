الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية مساءً / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:08 والمد الثاني عند 04:44

الجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:41 والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 21 80 25

دبي 35 22 75 20

الشارقة 36 19 80 20

عجمان 33 20 65 20

أم القيوين 36 19 60 20

رأس الخيمة 37 18 65 20

الفجيرة 31 23 45 15

العين 34 22 30 15

ليوا 33 20 65 15

الرويس 31 19 80 40

السلع 32 20 80 35

دلما 29 20 85 35

طنب الكبرى 29 20 85 35

طنب الصغرى 29 20 85 35

أبو موسى 29 20 85 35

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