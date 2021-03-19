شرطة دبي تحقق أمنية طالبتين وتصطحبهما بجولة في السيارات الفارهة

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات من العميد خالد علي فهد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، زار وفد من إدارة التوعية الأمنية وبالتنسيق مع مركز شرطة المرقبات، منزل الطالبتين شما المرزوقي ومريم المرزوقي، تحقيقا لأمنيتهما بزيارة شرطة دبي لمنزلهما، واصطحابهما بجولة في السيارات الفارهة طافت بهما شوارع إمارة دبي.

كما هنّأ وفد شرطة دبي الطالبتين لحصولهما على جوائز تربوية، واحتفت بهما بالهدايا وشهادات الشكر والتقدير، حيث حصلت الطالبة شما المرزوقي على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز؛ فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة والعشرين، وحصلت شقيقتها الطالبة مريم المرزوقي على جائزة الإمارات؛ فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة.

وتضمن الوفد فريقاً من إدارة التوعية الأمنية برئاسة الملازم أول خالد صقر الحاي، ومشاركة الرقيب منال الجوهري من مبادرة "أمن المدارس" بمركز شرطة المرقبات، وبمشاركة ترفيهية من دمية الشرطية "آمنة".

وحث الوفد الطالبتين على بذل المزيد من الجد والاجتهاد للمحافظة على التميز والريادة، والاستمرار في مسيرة التفوق، ليكونا جزءا من نهضة الوطن وريادته.

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