سيف بن زايد: رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات الأعلى عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالمياً.

جاء ذلك خلال النقاش في المجلس الوطني الاتحادي حيث طلب أحد الأعضاء زيادة رواتب رجال الدفاع المدني. ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خلال النقاش في المجلس الوطني الاتحادي طلب أحد الأعضاء زيادة رواتب رجال الدفاع المدني، فأوضحنا له أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالمياً. وهذا بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها».

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