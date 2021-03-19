الإمارات تشارك في الاجتماع الافتراضي الـ 44 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الافتراضي لقادة الشرطة والأمن العرب بدورته الـ 44 الذي عقد، أمس الأول، في الجمهورية التونسية وتنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة واسعة من قادة الشرطة والأمن من مختلف الدول العربية.

ترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، واستعراض تجارب أمنية متميزة قدمتها عدد من الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي، ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

وناقش المجتمعون آلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية ومشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وآراء الدول الأعضاء في تعزيز ودعم تفعيل المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب.

صياغة

كما ناقشوا نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة التصور المُعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء في نطاق الأمانة العامة، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عامي 2020 و2021، فيما اطلع المجتمعون على تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020.

وفي ختام المؤتمر تم التوصل إلى عدد من التوصيات تدعم تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية، والموافقة على آلية لتبادل الزيارات والخبرات والتجارب المتميزة والاستفادة منها وتسخيرها في مواجهة الجريمة والحد منها، وتمت الموافقة على إعداد صياغة التصور المُعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء في نطاق الأمانة العامة.

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