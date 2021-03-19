سفير الإمارات يشيد بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والصين

المصدر: بكين- وام

أكد علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية متانة العلاقات التاريخية، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير الظاهري في مقابلة مع القناة العربية بشبكة تلفزيون الصين الدولية: إن العلاقات الإماراتية- الصينية تقوم على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل والشفافية في التعامل، وتتميز بتطورها الإيجابي السريع خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية المشجعة لدولة الإمارات والصين، والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع تطور العلاقات الثنائية.

ولفت إلى الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين، والتي أثمرت العديد من التوافقات المهمة، وارتقت بعلاقات ثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ورسمت خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، أساسها التعاون المتبادل للنفع والمصلحة المشتركة، وأسهمت في خلق علاقة صداقة ومودة وطيدة بينهما، رسختها الرؤى المتوافقة والأفكار المتقاربة في العلاقة برفاهية الشعب والسلام والأمن وغيرها من القضايا الجوهرية.

وأوضح أن الإمارات والصين تعملان على رفع درجات التعاون إلى مستويات أعلى حتى في فترات الأزمات العالمية، مثل ما يشهده العالم في وقتنا الراهن من تداعيات كارثية لوباء «كوفيد 19»، والاستفادة من بعضهما البعض، ما أسهم في تعزيز فرص حسن إدارتهما للأزمة.

وأشار خلال المقابلة إلى حضوره للعام الرابع الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، والدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللتين يشار إليهما اختصاراً باسم الدورتين السنويتين.

وقال: «إن هذا العرس السياسي السنوي المهم نتابعه باهتمام كل عام، لأنه يتيح الفرصة للاطلاع على الإنجازات المهمة التي يحققها الشعب الصيني عاماً بعد عام، معرباً عن اعتقاده أن الاجتماعات هذا العام لها طابع خاص باعتبارها تلخص إنجازات الصين خلال عام 2020، والتي تدعو للإعجاب خصوصاً لارتباطها بعام مليء بالتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا».

ونوه بأن مخرجات الدورتين لهذا العام تكتسب أهمية كبيرة محلياً ودولياً، ونحن نتطلع بتفاؤل وحماس كبيرين لهذه المخرجات، لما لها من دور في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية.

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