خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون نائبة رئيس تنزانيا في وفاة جون ماغوفولي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى سامية حسن نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة فخامة الرئيس جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سامية حسن.

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