حاكم الشارقة يفتتح مركز الرحمانية التجاري

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز الرحمانية التجاري الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية والذي يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون درهم، ويقدم خدمات متكاملة للزوار تلبي مختلف احتياجات سكان المنطقة من مختلف الجنسيات والأعمار.



وتفضل سموه فور وصوله بإزاحة الستار الافتتاحي من خلال الضغط على مكبس الافتتاح إيذاناً بافتتاح المركز وبدء استقباله للزوار والمتسوقين.



وتجول بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المركز التجاري مطلعاً على مختلف مرافق وأقسام المركز الرئيسية، حيث يتكون من طابقين يضمان العديد من محال بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.



واستمع سموه إلى شرح تفصيلي من سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، حول المركز التجاري الذي يعتبر صورة للمراكز التجارية الحديثة التي تنتشر في إمارة الشارقة ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويتيح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية والترفيهية.



واطلع سموه خلال جولته على فرع جمعية الشارقة التعاونية، والذي سيخدم المجتمعات السكنية القريبة، حيث يمتد على مساحة تزيد على 8000 متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمتسوقين إلى 5000 متسوق، ويتضمن العديد من الأقسام الجديدة منها الإلكترونيات والتجميل والمأكولات الذي يشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.





موقع استراتيجي



ويحتل مركز الرحمانية التجاري موقعاً استراتيجياً حيوياً، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة ويسر من خلال شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الشارقة، كما أنه يبعد 10 دقائق عن مطار الشارقة الدولي، ويوفر للزوار وجهة تسوق مجتمعية مثالية، ويضم نحو 1000 موقف للسيارات تتضمن مواقف خاصة بذوي الإعاقة بالإضافة إلى حزمة من الخدمات والتسهيلات مثل: مركز صحي متكامل، وصيدليات، وصالات عروض السينما، والبنوك ومحال الصرافة، وتسجيل السيارات وتصليحها، وصالونات التجميل النسائية والرجالية، ومكتبة وقرطاسية، وناد رياضي، بالإضافة إلى خدمات الفئات المتنوعة مثل ذوي الإعاقة وكبار المواطنين، وجامع للصلاة ستقام فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات.



وجاء تصميم المركز التجاري وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية مع الاهتمام بالديكور الداخلي الذي يضفي على المركز بُعداً جمالياً، فضلاً عن الاهتمام بالخدمات ذات المعايير عالية المستوى التي سيقدمها المركز التجاري والتي تواكب النقلة النوعية في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه، ويعتبر المركز التجاري وجهة مثالية لخدمات الطعام، حيث يضم العديد من المطاعم التي تقدم أطباقاً محلية وعربية وعالمية تلبي رغبات الزوار والمقيمين.

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