بلدية دبي تغلق مقهى ومركز تدليك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي، 2357 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال 17 مارس الجاري، أسفرت عن إغلاق مقهى ومركز تدليك، لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وشروط التنظيف والتعقيم، وتم مخالفة مؤسستين، وتوجيه 28 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2325 مؤسسة.



وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، حيث يتابع مفتشو البلدية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خلال الجولات الرقابية التي يتم تنفيذها على المؤسسات يومياً.



وكانت بلدية دبي، عممت الإجراءات الاحترازية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تتضمن اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها في المؤسسات، من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.





إغلاق مطعم





إلى ذلك، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، بإغلاق مطعم في منطقة جميرا، لم يلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، كلبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وإقامة احتفالات بشكل مخالف للإجراءات.



وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي، التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.



وتدعو مختلف فئات الجمهور، بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.a

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