شرطة عجمان تستقبل اللجنة التسويقية لزيارات إكسبو بــ "الداخلية"

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اللجنة التسويقية لزيارات إكسبو على مستوى وزارة الداخلية، برئاسة اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، وحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، وعدد من المديرين العامين والضباط بشرطة عجمان وأعضاء من فريق عمل إكسبو.



وقدم اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي - خلال اللقاء- شرحاً مفصلاً حول معرض إكسبو دبي 2020 العالمي، الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، مشيراً إلى أن هذا المعرض، وعلى مدار 6 أشهر، سيشهد عرضاً لأهم الابتكارات والإنجازات في كافة المجالات، التي تسهم بشكل مميز في الإعداد لمستقبل يخدم الإنسانية.



واستعرض الخطة التسويقية لزيارة منتسبي القيادة لمعرض إكسبو، مؤكداً أهمية مشاركة القيادات الشرطية، وجميع الجهات على مستوى الدولة في هذا الحدث لإنجاحه، كونه الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مضيفاً أن إنجاز إكسبو يشرفنا جميعاً، ويجسد بشكل حقيقي رؤية قيادتنا، وتطلعات دولة الإمارات إلى مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على العالم.



من جانبه، أكد سعادة قائد عام شرطة عجمان، أن هذا الحدث يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً، ويدعم المكانة الحضارية للدولة، وأن القيادة العامة لشرطة عجمان، ستكون داعماً أساسياً لخطة وزارة الداخلية لإخراج هذا الحدث في أبهى صورة، وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته.



وأضاف أن مشاركة شرطة عجمان في هذا الحدث الضخم، شرف وواجب وطني، متسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحمل لواء الإمارات عالياً أمام العالم.

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