"بأمان"تحث على استخدام الأطفال للدراجات الهوائية بالأماكن المخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن حملة «بأمان»، الآباء لاستخدام الأطفال للدراجات الهوائية بالأماكن المخصصة لهم باشتراطات الأمن والسلامة.



وتهدف الحملة التي تم إطلاقها، إلى توعية المجتمع بمخاطر ترك الأطفال لفترات طويلة بدون إشراف، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز سلامة الأطفال، خلال استخدام الشوارع والأرصفة والحدائق، وممرات المشاة وأماكن وأوقات ركوب الدراجات.



وأكدت شرطة أبوظبي، اهتمامها المستمر بتوعية المجتمع بكل ما يعزز حماية الأطفال من المخاطر، وخصوصاً المترتبة على استخدام الأطفال للطرق وممرات المشاة، دون وجود مرافق، وحذرت من الآثار السلبية الناتجة عن رفاق السوء، لافتة إلى أهمية دور أولياء الأمور في توعية أطفالهم، ومتابعة علاقاتهم مع الآخرين.



وشددت على ضرورة عدم ترك الأطفال الصغار بمفردهم في الحدائق والأماكن العامة والأسواق، وعواقب إهمال الطفل على الطفل نفسه، والأسرة والمجتمع، موضحة أمثلة خطيرة عن الإهمال، ومن ذلك، مشاهدة أطفال صغار يركبون دراجة هوائية واحدة، مخصصة لاستخدام طفل واحد فقط، وعبور شوارع رئيسة دون وجود أي إشراف من البالغين.

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