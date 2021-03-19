شرطة الشارقة تواصل حملة «لا تفقد تركيزك على الطريق»

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة المرور والدوريات، في تقديم التوعية لقائدي المركبات من خلال حملتها الإلكترونية، التي أطلقتها في السابع من شهر مارس الجاري، والتي جاءت تحت شعار «لا تفقد تركيزك على الطريق»، وهدفت إلى نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات للتقليل من مخالفة الانشغال بغير الطريق، للحدّ من وقوع الحوادث المرورية والآثار السلبية، التي تترتب عليها.



وأكد النقيب فهد البلوشي مدير فرع دوريات الطرق الخارجية بشرطة الشارقة، البصمة الواضحة للحملة منذ إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات الرسمية بالدولة، حيث صاحب ذلك تفعيل الدورية المدنية في رصد مخالفات الانشغال عن الطريق، للتواصل مع قائدي المركبات المخالفين وتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبوها، والتي تستهدف الحملة الحد من وقوعها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن أكثر من «25» ألف مستفيد.

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