«العدل» تدشن خدمة توصيل في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

دشنت وزارة العدل أمس بدار القضاء في الفجيرة خدمة توصيل تستهدف كبار السن وفئة أصحاب الهمم وتوفر خدمات قيد الدعاوى وخدمات كاتب العدل وخدمات الإشهادات والتوثيقات والتصديقات.

ويمكن للجمهور الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق توصيل، وتحديد المكان والوقت المناسبين له للحصول على الخدمة المطلوبة

من خلال أسطول مكون من مركبتين مجهزتين بأحدث التقنيات الالكترونية الذكية، ولحجز موعد تقديم الخدمة يمكن التواصل على الرقم المجاني 8008585.

وتصل الخدمة إلى المتعاملين وفق الموقع والوقت المحددين، في ظل أعلى معايير السلامة والصحة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والمحاكم في المناطق الشمالية، تدشين خدمة توصيل بإمارة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تتيح الخدمة للجمهور الحصول على الخدمات المحددة بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال زيارته امس دار القضاء في الفجيرة لتدشين الخدمة الجديدة التي تستهدف كبار السن وفئة أصحاب الهمم وتوفر خدمات قيد الدعاوى وخدمات كاتب العدل وخدمات الإشهادات والتوثيقات والتصديقات، حيث أوضح النقبي أن الوزارة ستواصل استكمال توفير هذه الخدمة بعد أن كانت أطلقتها سابقاً في الشارقة ثم في الفجيرة وستستكمل تقديم هذه الخدمة في القريب العاجل وتوفيرها في إمارتي عجمان وأم القيوين.

وتمثل خدمة توصيل قناة مبتكرة بما يمكنها من تحقيق الاستجابة السريعة للمتعامل، الأمر الذي يساهم في تحقيق سعادة ورضا المتعاملين،بما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

جولة تفقدية

كما تفقد الدكتور سعيد النقبي محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية يرافقه القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية والقاضي أحمد محمد الضنحاني رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية وعدد من المسؤولين في الوزارة، زار أقسام إدارة الدعوى وإسعاد المتعاملين والتنفيذ ثم عقد اجتماعاً مع رئيس المحكمة والقضاة والموظفين واستمع منهم عن التحديات التي تواجههم وكيفية سير العمل القضائي واجراءات عمل الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمراجعين عن بعد، في مختلف إدارات وأقسام المحاكم، حيث وجه سعادته بضرورة التأكد من تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، لاسيما خلال الوضع الراهن حيث تبذل الدولة ممثلة بجميع المؤسسات الحكومية جهوداً استثنائية كبيرة تكفل أمن وسلامة المتعاملين والموظفين.

وفي نهاية الزيارة أثنى الدكتور بحبوح على الجهود الطيبة التي لمسها من خلال زيارته دار القضاء بالفجيرة ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية التي عكست انسيابية العمل، وعليه حث الموظفين على أهمية تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق بشكل دائم وتقديم أفضل الخدمات من أجل سعادة ورضا المتعامل.

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