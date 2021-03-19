«التغير المناخي» تناقش مرونة توريد الغذاء مع تجار السمك والخضراوات

المصدر: دبي - وام

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة سبل تعزيز استمرارية ومرونة توافر وتنوع الغذاء، وتعزيز عملية تسويق المنتجات المحلية مع عدد من مسؤولي وتجار سوق الواجهة البحرية في دبي، وسوق الجبيل في الشارقة.



واطلع معاليه خلال الزيارة على آلية توريد الأسماك وإنزالها، وتوافر الكميات بما يضمن كفايتها للمستهلك، وعلى أقسام التسويق المختلفة للأسماك المحلية والمستوردة، والخضروات والتمور، كما اطلع على التحديات التي يواجهها الصيادون وتجار الأسماك.







استمرارية



وأكد معاليه أن ضمان استمرارية ومرونة سلاسل التوريد يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على أهم التحديات التي يمكن أن تواجه تحقيق توجهات الدولة في مجال الغذاء للعمل بشكل سريع على تذليلها.

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